Москва, 24 ноября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра колопроктологии имени А. Н. Рыжих разработали технологию на основе искусственного интеллекта для выявления рака прямой кишки. Об этом сообщила пресс-служба минздрава.

Сергей Батурин/РИА Новости

По словам учёных, система, созданная на основе искусственного интеллекта, под названием ArtInCol способна находить незаметные новообразования в толстой кишке, что, в свою очередь, поможет снизить заболеваемость и смертность от рака прямой кишки.

По словам директора НМИЦ Сергея Ачкасова, во время колоноскопии система ArtInCol помогает врачу выявить самые маленькие новообразования у пациента. Данная разработка поможет быстро выявлять и проводить диагностику образований, а также удалять их в случае необходимости.

Также в пресс-службе отметили, что система может быть установлена в любую эндоскопическую стойку.

По данным минздрава РФ, ежегодно в России регистрируется около 65 тыс. случаев рака прямой кишки. Среди онкологических заболеваний колоректальный рак занимает второе место по уровню смертности. Диагностируют данное заболевание у людей, как правило, старше 40 лет.

Как передавало ИА Регнум, в октябре учёные из японского университета Тибы обнаружили способ, который сможет помочь онкологам точно выявлять степень риска рака желудка. Исследование опубликовано в научном журнале eBioMedicine.

Согласно проведённому исследованию, на риск возникновение рака влияют различные факторы окружающей среды, такие как образ жизни человека, курение и алкоголь. В научном труде было подтверждено, что заражение спиралевидной грамотрицательной бактерией Helicobacter pylori, живущей в желудке, является одним из главных факторов риска возникновения онкологии органа. Заболевание инфекцией H. pylori, которая заражает различные области желудка и двенадцатиперстной кишки, может вызвать воспаление и изменить активность генов, что, в свою очередь, может привести к изменению профиля метилирования ДНК.