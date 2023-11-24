Электросталь, Московская область, 24 ноября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Правоохранители закончили проверку документов сотрудников Wildberries в сортировочном центре «Электросталь». Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Известия/Эдуард Корниенко

«Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы.

Также в компании добавили, что дополнительно оповестят продавцов о полном восстановлении работы и пока будут рекомендовать отгружать товары на другие склады.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Электростали полиция провела проверку документов у сотрудников сортировочного центра Wildberries. Руководство маркетплейса сообщило, что оказывает содействие полиции.

Также в компании заявили, что из-за проверки силовых органов более 8 тыс. сотрудников Wildberries не могут приступить к работе, из-за чего сотни тысяч товаров не отгружаются клиентам, что грозит предпринимателям миллиардными убытками в высокий сезон.