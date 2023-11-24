В Wildberries сообщили, что проверка сотрудников на складе закончена
Wildberries: в Электростали закончена проверка сотрудников на складе
Электросталь, Московская область, 24 ноября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Правоохранители закончили проверку документов сотрудников Wildberries в сортировочном центре «Электросталь». Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе компании.
«Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы.
Также в компании добавили, что дополнительно оповестят продавцов о полном восстановлении работы и пока будут рекомендовать отгружать товары на другие склады.
Как ранее передавало ИА Регнум, в Электростали полиция провела проверку документов у сотрудников сортировочного центра Wildberries. Руководство маркетплейса сообщило, что оказывает содействие полиции.
Также в компании заявили, что из-за проверки силовых органов более 8 тыс. сотрудников Wildberries не могут приступить к работе, из-за чего сотни тысяч товаров не отгружаются клиентам, что грозит предпринимателям миллиардными убытками в высокий сезон.