Москва, 24 ноября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Из-за угрозы уголовного преследования экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов запросил у российских властей политическое убежище в стране. Об этом политик сообщил в разговоре с агентством ТАСС.

Илья Питалев/РИА Новости Руслан Панкратов

«После побега из Латвии в Россию в соответствии с установленным порядком прошёл фильтрацию со стороны российских спецслужб. После того как все процедуры были завершены, я подал документы для получения политического убежища. Сейчас жду оформления и надеюсь на решение этого вопроса в мою пользу», — передаёт слова Панкратова агентство.

Бывший депутат добавил, что покинул Латвию из-за действий латвийских полицейских, которые отобрали у него документы, тем самым отняв у него возможность трудоустроиться. Поэтому он решил нелегальным образом приехать в РФ.

Панкратов выступал против политики Латвии в отношении к русскоязычным жителям и против политики местных властей по отношению к русскому языку.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля 2022 года служба государственной безопасности Латвии (СГБ) задержала Панкратова по подозрению в действиях «в интересах России».

Уточнялось, что уголовное дело начато по статьям о «преступлениях против мира и публичном прославлении и оправдании военных преступлений», а также по статье о нарушении международных санкций, установленных Евросоюзом.

Как утверждали сотрудники СГБ, экс-депутат Рижской думы якобы публично поддерживал спецоперацию России на Украине и распространял ложную информацию о Латвии и её союзниках. Кроме того, спецслужбы уверяли, что Панкратов сотрудничал с лицом, вошедшим в санкционный список Европейского союза.