Москва, 24 ноября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Отсутствие президента США Джо Байдена никак не сказалось на проведении саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом 24 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Al Drago/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

Отвечая на вопрос журналистов, повлияло ли каким-то образом отсутствие американского лидера на ход саммита G20, Песков ответил отрицательно.

Как передавало ИА Регнум, саммит G20 состоялся 22 ноября в онлайн-формате. В ходе своего выступления Владимир Путин изложил позицию России по актуальным вопросам. Российский лидер назвал происходящее на Украинетрагедией и призвал искать пути для её прекращения.

Кроме того, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что во время онлайн-саммита «Большой двадцатки» (G20) 22 ноября призвал положить конец военному конфликту на Украине. По словам Шольца, необходимо добиться «справедливого и долгосрочного мира на Украине на основе принципов Устава ООН».

Участие в саммите не смогли принять президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин.