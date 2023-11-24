Москва, 24 ноября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про храм-корабль, аукцион с дверью Ельцина и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

ИА REGNUM Чебурашку дети обнимали, взрослые фотографировались и трепали за уши

Центральный федеральный округ

В подмосковном Пушкино врачам пришлось столкнулись с головоломкой. Мужчина 32 лет обратился с жалобами на дискомфорт в животе. Его осмотрели и обнаружили внутри мочевого пузыря… зубочистку. Её извлекли без операции, с иронией отметив, что после процедуры пациент повеселел. Как зубочистка попала в тело, так и не выяснили, пишет «Агентство Москва».

Тульская епархия опровергла слухи, что ей принадлежит храм, построенный в виде корабля в одном из сёл. «Судоходная церковь» оказалась бутафорией и не освящена, поэтому считать её храмом нельзя. «Тульская пресса» передаеёт, что территорию, где стоит необычное сооружение, называют «православной турбазой». По заявлению епархии, это тоже неправильно.

В Иванове автомобиль скорой помощи наехал на девочку и сам же её госпитализировал. «Старая шутка про «сама едет, сама давит, сама помощь подаёт» оказалась пророческой», — считает «Ивановская строчка». Причём в Иваново скорая ехала из Костромы, отвозила роженицу в роддом.

В Брянской области сотрудники мусоросортировочного комплекса на днях занимались непривычным делом: спасали лебедя, который, как и зубочистка у жителя Подмосковья, появился неизвестно как и откуда. Летать птица не могла. Её отвезли в питомник, сообщает «Брянский навигатор». Теперь лебедь в безопасности и не на помойке.

Северо-Западный федеральный округ

На набережной Фонтанки двое мужчин украли терминал из магазина, затащили в первую попавшуюся парадную и долго вскрывали. Трюк удался, вот только денег внутри терминала не было. Воришек уже ищут. Mash на Мойке назвал преступление «операцией «Три Н» — нелегкое, нетипичное и неудачное».

На Вологодскую область обрушился сильный ветер, и случился «остановкопад»: в одном только Череповце ветром сдуло уже четыре остановочных павильона. Один из них, по словам «Города Че», подрядчик, как оказалось, попросту забыл закрепить.

В «Яндекс-переводчик» добавят язык коми. «Усы Печорина» радуется, что у молодежи появится возможность изучать его и использовать. Первые сто тысяч слов и предложений уже направлены в базу.

Школьники Мезени собрали макулатуры больше, чем в других регионах страны: 36,5 тонны. Второе место у школьников Уссурийска (35 тонн), третье — у Воронежа (23,4 тонны). «Где в Мезени нашли столько бумаги, для нас остаётся загадкой», — удивляется «Дед Помор».

Приволжский федеральный округ

В Мордовии супружеская пара не доверяла банкам и хранила почти 400 тысяч рублей в обычной трехлитровой банке из-под огурцов. Её заприметила зашедшая «попить водички» цыганка. Деньги она украла, супруги отправились в полицию. «Все-таки финансовую грамотность нужно вводить в школы как предмет», — советует «Голос торамы».

В Орске мужчина гулял высоко над землей, между домами по электропроводам: по одному проводу шагал, за другой держался. Когда вернулся обратно домой, его ждали полиция и скорая помощь. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, констатирует «Как в Волгу глядели».

В Пензе случилось «ДТП из блокбастера»: BMW на полной скорости влетел в подземный пешеходный переход. У машины от удара сильно сплюснуло крышу, и чтобы спасти водителя, пришлось срезать её полностью. «Мораль этой истории проста. Не гоняйте. Тем более на улице и дорогах стало скользко», — напоминает «Сурский край».

Южный федеральный округ

В Краснодаре ребенок под руководством матери воровал разную мелочь к Новому году: новогоднюю шапку, декоративный камин. Мать якобы рассматривала товары, ребенок тем временем ловко запихивал вещи в рюкзак. Преступную семейку позже разглядели на записях камер видеонаблюдения и потребовали воришек оплатить товар или ждать в гости полицию, пишет «Утренний юг».

Северо-Кавказский федеральный округ

Кисловодск продолжает чебурашкиаду. После успеха фильма «Чебурашка», который снимали в городе, здесь проходу нет от фигур главного героя. «Стрелы Казбека» узнали, что скоро в городе поставят еще дюжину чебурашек.

В махачкалинскую больницу попал мужчина с закрытым замком на причинном месте. Врачам пришлось вызывать МЧС, сама операция прошла под наркозом. «ЧП Кизляр» передаёт, что замок мужчина нацепил себе сам, решив поиграть в ролевые игры. Видимо, игру он проиграл.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге на торги выставят дверь от подъезда. «Интересный Екатеринбург» сообщает: ценность двери в том, что она из дома, где жил Борис Ельцин. Начальная цена немаленькая, почти как квартира: 1,5 миллиона рублей.

Сибирский федеральный округ

Кемеровский суд сделал серьёзную заявку на то, чтобы попасть в историю судопроизводства. Впервые в истории России наличие кота стало смягчающим обстоятельством. «Кемерово» рассказывает, что 48-летний хозяин четвероногого, будучи пьяным, угрожал соседу травматическим оружием. Суд принял во внимание, что мужчина раскаялся, помогал следствию, впервые привлекается к уголовной ответственности и еще имеет на иждивении кота. Вместо реального срока хулигану назначили условный.

Скоро живых котов могут сменить домашние роботы. «Зона 54» пишет, что такой робот-собака по имени Коди уже стал центральным героем Новосибирской области на выставке «Россия». Металлическая собака умеет откликаться на голосовые команды, бегать, выполнять трюки и, по случаю, раздает сувениры гостям стенда.

Дальневосточный федеральный округ

В Забайкалье приставы пришли к гражданке 1977 года рождения, которая не платила алименты, и с удивлением выяснили, что она до сих пор живёт по советскому паспорту. «Байкал без фильтров» рассказывает, что женщина работала неофициально на ферме, где у неё никто не спрашивал документы. Теперь ей придётся получить новый паспорт и заодно выплатить алименты за семнадцать лет.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 1 декабря.