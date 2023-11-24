Москва, 24 ноября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Россия контактирует с Эр-Риядом, встреча ОПЕК состоится по мере готовности. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 24 ноября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM

Страны ОПЕК проведут встречу по мере готовности. Осуществляются продуктивные контакты, ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

«По мере готовности будут приниматься все необходимые решения», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Песков не стал комментировать публикации о причинах переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+, но заверил, что «контакты идут». Агентство Bloomberg сообщало, что перенос встреч с 25 и 26 ноября на 30 ноября якобы связан с серьёзными разногласиями.

В августе текущего года Россия и страны ОПЕК+ договорились о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки. В сентябре Россия сократила объём экспорта нефти на 300 тыс. баррелей в сутки, в августе 2023 года уровень снижения экспорта составлял 500 тыс. баррелей в сутки.