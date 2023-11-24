Москва, 24 ноября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Контакты между Россией и Соединёнными Штатами по стратегической стабильности пока не планируются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Нет, пока нет таких планов, хотя потребность есть», — заявил он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты между РФ и США по стратегической стабильности, по контролю над вооружениями.

Как передавало ИА Регнум, ранее в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что США проявляют откровенную агрессию в адрес Российской Федерации в попытках нанести ей «стратегическое поражение».

Отмечается, что в настоящий момент Соединённые Штаты Америки под надуманными предлогами о необходимости противостоять России неуклонно пытаются задействовать весь свой санкционный арсенал. При этом в посольстве подчеркнули, что в истории взаимодействия России и США наблюдались и периоды нормального диалога, которые шли на пользу как народам обеих держав, так и глобальной безопасности.