Москва, 24 ноября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обстоятельно побеседовали по дороге в аэропорт Минска. Об этом 24 ноября журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Они действительно условились поговорить. Поскольку аэропорт в Минске достаточно далеко от центра города, от президентского дворца, они решили эту дорогу использовать для того, чтобы фактически провести двустороннюю беседу», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что переговоры были полноценными.

Как передавало ИА Регнум, президенты России и Белоруссии продолжили общение после завершения заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в машине по пути в минский аэропорт.

Тогда на опубликованных журналистами кадрах было видно, как главы России и Белоруссии, обмениваясь фразами, покидают Дворец независимости в Минске и садятся вместе в Aurus президентского кортежа РФ.