Москва, 24 ноября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Страны «Группы двадцати» (G20) расходятся в позициях по теме Украины. В ходе саммита президент России Владимир Путин выступил с развёрнутой оценкой в ответ на их формулировки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 24 ноября журналистам.

Известия/Константин Кокошкин

«Действительно, позиции по украинскому вопросы разнятся, разные страны использовали разные формулировки», — сказал представитель Кремля, комментируя итоги саммита G20.

Президент Путин дал свою развёрнутую оценку ситуации, в том числе реагируя на эти разные высказывания, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 22 ноября выступил на онлайн-саммите G20. Он заявил, что Россия на Украине пытается добиться справедливости, и подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. По словам российского лидера, военные действия — это всегда трагедия, но из переговорного процесса вышли именно украинские власти.

Комментируя ситуацию с мировой инфляцией и продовольственным кризисом, Путин сказал, что именно «вливание миллиардов» в глобальную экономику во время пандемии коронавируса привело к мировому росту цен, а никак не действия России на Украине.