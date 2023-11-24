Москва, 24 ноября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Страны ОДКБ в рамках операции «Наёмник» совместно борются с вербовкой своих граждан в международные террористические организации. Об этом 24 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Константин Завражин/РИА Новости Заседание в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске

Он отметил, что на территории стран, входящих в ОДКБ, работают вербовщики, которые пытаются вербовать граждан для участия в незаконных террористических группировках.

«Им удаётся совратить на этот преступный путь некоторых граждан. С этим совместно страны — члены ОДКБ борются не первый день», — сказал Песков.

Он добавил, что на саммите ОДКБ в Минске была подчёркнута политическая воля на продолжение этой работы.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Минске сообщил, что страны — члены организации продолжают проведение операции «Наёмник», направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан для участия в деятельности международных террористических группировок. Российский лидер отметил, что сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов последовательно укрепляется.