Москва, 24 ноября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 ноября примет участие в пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), а также проведёт совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Президент сегодня будет принимать участие в пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», — заявил он, добавив, что ближе к вечеру Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Как передавало ИА Регнум, конференция AI Journey проходит с 22 по 24 ноября и посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодёжи. Свои доклады на ней представляют более 200 авторитетных экспертов из России, Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ОАЭ, ЮАР и других государств.

24 ноября — заключительный день конференции, ключевой темой которого станет роль ИИ в создании инновационных решений в области ESG и устойчивого развития на благо общества. На ESG-треке будут затронуты вопросы влияния ИИ на климат, энергопереход, биоразнообразие, образование и социальную сферу. В этот же день состоится главное событие конференции — дискуссия «Революция генеративного искусственного интеллекта: новые возможности», которую будет модерировать президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.