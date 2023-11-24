Электросталь, Московская область, 24 ноября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. В подмосковной Электростали из-за проверки силовых органов более 8 тыс. сотрудников Wildberries не могут приступить к работе, продавцам грозят убытки. Об этом 24 ноября заявили в компании.

Ирина Алтухова/РИА Новости

«В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более 8 тысяч занятых на складе Wildberries в Электростали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотни тысяч товаров не отгружаются клиентам, что грозит предпринимателям миллиардными убытками в высокий сезон.

В компании добавили, что руководство маркетплейса находится на постоянной связи с представителями полиции, но пока проверка продолжается.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Электростали полиция провела проверку документов у сотрудников сортировочного центра «Электросталь» маркетплейса Wildberries. Руководство компании сообщило, что оказывает содействие полиции, а также прилагает все усилия для возвращения склада к нормальному режиму работы, добавили в пресс-службе.