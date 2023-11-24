Москва, 24 ноября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В Москве стартовал отборочный этап Международного технологического конкурса «Битва искусственных интеллектов», сообщили 24 ноября организаторы.

Отмечается, что команды могут подать заявку до 12 декабря. Финал пройдёт 21 декабря на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

К участию в соревновании приглашаются школьники, студенты, молодые специалисты и энтузиасты — как любители, так и профессиональные разработчики ИИ-систем. В команде должно быть не меньше трёх, но не больше шести человек старше 16 лет. Если участник один, ему помогут присоединиться к уже сформированному коллективу.

«Жюри выберет по три лучшие команды среди профессионалов и любителей. Хорошие шансы на победу у тех, кто сможет продемонстрировать креативное решение конкурсных задач, нестандартные подходы, неочевидные ответы на вызовы, связанные с использованием технологий искусственного интеллекта», — сообщила советник генерального директора по научно-техническому развитию Главного радиочастотного центра Евгения Рыжова.

Участие в проекте — это возможность проявить себя, создать портфолио, приобрести опыт, познакомиться с коллегами, понять свои сильные и слабые стороны, получить обратную связь от экспертов и сделать первые шаги в карьере, отмечают организаторы. Регистрация проходит на сайте ai-battle.ru.