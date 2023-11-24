Москва, 24 ноября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков проанализировал оперативный доклад Счётной палаты об исполнении федерального бюджета за январь–сентябрь 2023 г. В докладе, а также в опубликованных комментариях по нему в СМИ отмечается, что для нефтегазовой отрасли произошло рекордное снижение налоговой нагрузки. Однако, по мнению эксперта, налоговая нагрузка на нефтяную отрасль, наоборот, растёт и будет расти. Свою аргументацию он изложил в колонке для газеты «Ведомости».

Фото из личного архива автора Леонид Крутаков, доцент Финансового университета при правительстве России

Первый и главный аргумент, который приводит Крутаков, — это отсутствие снижения поступления в бюджет нефтегазовых доходов. Эксперт подчеркивает, что на сегодняшний день идёт рост взимания налогов с именно нефтяной, а не нефтегазовой отрасли России.

По данным оперативного доклада Счётной палаты, цена нефти сорта Urals снизилась на 32,6%, до $55,9/барр. Однако, по данным Минфина, за это время объем доходов бюджета по НДПИ на нефть и газовый конденсат сократился почти с 7,2 трлн до 5,4 трлн руб., или на 25,6%.

В случае же разделения доходов от нефти и газа, ситуация меняется, пишет Крутаков. Общий (включая НДПИ, пошлины на нефть и нефтепродукты, НДД и акциз с демпфером) сбор налогов по нефтяной отрасли за период с января по октябрь 2023 года составил 5,456 трлн руб. По газу — 1,755 трлн руб. План по году в нефти составляет 6,238 трлн руб., а по газу — 3,251 трлн руб. Исполнение плана ожидается по нефти на уровне 6,642 трлн руб. (106%), по газу — 2,158 трлн руб. (66%).

Крутаков полагает, что Минфин и Счётная палата объединяют доходы от нефти и газа по нескольким возможным причинам. Одна из них — попытка «прикрыть» проблемы, которые испытывает «Газпром». Или чтобы с помощью провалов «Газпрома» занизить псевдостатистику по нефтяной отрасли и выбить в правительстве и Думе повышение нагрузки опять-таки на нефтяную отрасль.

В свою очередь, Минфин использует другой аргумент для объединения отраслей — углеводороды. Однако уголь — это тоже ископаемое топливо, подчёркивает эксперт, а налоговая нагрузка в этой отрасли в 2,7 раза ниже, чем в нефтяной отрасли (29 и 78%, соответственно).

Таким образом, в обзоре Счётной палаты речь идет не об общем падении на 15% сборов с нефтянки, а о процентах по отношению к прошлогодним процентам к общей доле поступления налогов в бюджет, поясняет Крутаков. Кроме того, как нефтегазовые доходы бюджета Минфин и Счётная палата определяют только те налоги, которые прямо зависят от цены нефти. Другие налоги увеличивают общую нагрузку на нефтяную отрасль с 78 до 90%.

Так, по подсчётам Крутакова, если в общей отчётности учесть обратный акциз на нефтяное сырьё, то 16-летнего рекорда падения доходов бюджета от отрасли нет. Более того, рекордным было падение во второй половине 2020 г.

Рост нагрузки на нефтяной сектор продолжается, отмечает Крутаков. Согласно текущему проекту федерального бюджета, нефтегазовые доходы бюджета в 2024 г. должны вырасти до 11,5 трлн руб., что на 30%, или на 2,6 трлн руб. выше ожидаемых нефтегазовых доходов за 2023 г. При этом, по расчётам самого Минфина, более 1,3 трлн руб. из общей суммы прироста связано с изменением налогового законодательства, а не с ростом добычи, цен или рентабельности. И более 70% прироста придётся именно на нефтяную отрасль страны.