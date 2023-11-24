Каменск-Уральский, Свердловская область, 24 ноября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Двенадцатилетняя девочка, не имевшая хронических заболеваний, скончалась в Каменске-Уральском (Свердловская область), признаков насильственной смерти обнаружено не было, ведётся расследование, сообщил ИА Регнум осведомлённый источник в МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По данным источника, отец девочки, вернувшись поздно вечером из магазина, обнаружил труп дочери и вызвал скорую помощь. Он сообщил, что дверь в квартиру была заперта изнутри и признаков беспорядка в доме не было. Предсмертной записки в квартире найдено не было.

Врачи установили, что девочка скончалась не более чем за два часа до их приезда, а предварительной причиной смерти назвали отравление. Будет проведено вскрытие тела. При осмотре места происшествия сотрудниками полиции были изъяты в числе прочего дезодорант, вейпы и жидкость для них.

Девочка не имела хронических заболеваний и не состояла на учёте в подразделении полиции по делам несовершеннолетних. При этом на учёте состояла мать скончавшейся, 44-летнюю женщину привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в феврале 2023 года в подмосковном Ногинске скончался 13-летний учащийся кадетского корпуса. Мальчик жаловался на плохое самочувствие, а именно на головные боли, и потому в течение недели не ходил в школу. В один из дней, вернувшись домой с работы, мать обнаружила сына мёртвым. Рядом с телом были обнаружены газовый баллончик, дезодорант и вейп.

В декабре 2022 года в подъезде жилого дома в Уфе обнаружили тело 15-летней девочки без видимых телесных повреждений. Её нашли и опознали соседи. Рядом с трупом лежал вейп. По факту смерти была назначена проверка.