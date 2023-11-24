Москва, 24 ноября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили информацию о том, что товарищеский матч между сборными России и Кубы (8:0) войдёт в Книгу рекордов России. Об этом 24 ноября сообщил «Спорт-Экспресс».

РИА Новости/ Александр Вильф Игрок сборной Кубы Дариэль Морехон, игрок сборной России Никита Кривцов, игрок сборной России Андрей Мостовой

Российская команда побила собственный рекорд по числу игроков, забивших голы в одном матче. В матче с Кубой отличились восемь разных футболистов.

Как сообщало ИА Регнум, сборная России обыграла команду Кубы со счётом 8:0. Игра прошла 20 ноября в Волгограде. В составе российской команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Сборная России 12 октября в Москве победила команду Камеруна со счётом 1:0, а 16 октября сыграла со счётом 2:2 со сборной из Кении в Анталье.