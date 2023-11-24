Пермь, 24 ноября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Женщина и двое детей погибли в Перми в результате взрыва газового оборудования в гараже частного дома. Об этом сообщил 24 ноября ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительным данным, около трёх часов утра в доме на улице Чекалина в Кировском районе Перми взорвалось газовое оборудование, установленное на автомобиле, который находился в гараже. После взрыва начался пожар, о котором в экстренные службы сообщили соседи.

В доме, разделённом на две половины, проживала семья из семи человек. Женщину, которой было 35 лет, и двух детей, пятилетнего мальчика и 11-летнюю девочку, нашли мёртвыми на третьем этаже в левой части дома.

«В момент взрыва 35-летний отец детей находился на втором этаже левой половины, в результате воздействия взрывной волны его выбросило через окно на улицу», — рассказал собеседник агентства.

Мужчину госпитализировали с ожогами, отравлением продуктами горения и множественными резаными ранами на руках и ногах.

В правой части дома находились 62-летняя мать мужчины и 61-летний отец со своей 58-летней сестрой. Пожилой мужчина получил ожоги дыхательных путей.

Открытое горение в жилом доме ликвидировали спустя два часа.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв бытового газа с последующим пожаром ранее произошёл в частном гараже в Уссурийске. Пламя охватило весь гараж и уничтожило находившийся там автомобиль. Пострадал мужчина 1974 года рождения. Взрывом в соседнем многоквартирном доме выбило стёкла.