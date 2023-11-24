Великие Луки, Псковская область, 24 ноября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В Псковской области после обнаружения тел троих детей возбудили уголовные дела. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

ИА Регнум

23 ноября стало известно об обнаружении в одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области тел троих детей — восьмилетней девочки и двоих мальчиков, 2019 и 2023 г. р., которые воспитывались в семье 34-летней местной жительницы.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по признакам убийства.

«По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать детей. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения», — говорится в сообщении.

Расследование дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, в Великих Луках Псковской области 34-летняя женщина на протяжении трёх месяцев проживала с мёртвыми телами своих трёх детей. По предварительной информации, в полицию обратилась бабушка погибших детей. Прибыв в квартиру, следователи обнаружили два скелетированных детских трупа. Мёртвые тела годовалого и четырёхлетнего мальчиков лежали в двухярусной кровати, накрытые одеялами. Позже в другом доме следователи нашли ещё одно тело, обёрнутое в полиэтиленовый пакет. Выяснилось, что труп принадлежит восьмилетней дочери женщины. По словам матери погибших, все дети умерли «во сне» ещё в августе.