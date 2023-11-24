Москва, 24 ноября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Камерунский нападающий Самюэль Это’О получал в махачкалинском футбольном клубе «Анжи» 20 млн рублей в день. Об этом 24 ноября рассказал бывший директор организационного департамента клуба Дмитрий Балашов.

Григорий Сысоев/РИА Новости Камерунский футболист Самюэль Это’О

«Был поражён, когда узнал сумму контракта Это’О. Вот это было оцепенение. 20 миллионов рублей в день! Почему я запомнил — мы немедленно достали калькуляторы и начали переводить всё это в часы, минуты», — приводит слова Балашова «Спорт-Экспресс».

Это’О играл в «Анжи» с 2011 по 2013 год, он сыграл за команду 73 матча, в которых забил 36 голов. Также он выступал за «Барселону», «Интер», «Челси», «Эвертон» и ряд других клубов. В 2019 году он объявил о завершении карьеры.

Кроме того, Это’О является лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна, за которую забил 56 голов. В составе команды он стал олимпийским чемпионом (2000) и дважды выиграл Кубок африканских наций (2000, 2002). В декабре 2021 года Это’О был избран главой Федерации футбола Камеруна.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что зарплата голкипера Игоря Акинфеева по его первому контракту с клубом была менее 10 тысяч рублей. Он уточнил, что это было в 2002 году.

В октябре портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Первое место в списке у бразильского футболиста санкт-петербургского «Зенита» Вендела. Стоимость 26-летнего игрока оценили в €24 млн. Следом идёт его одноклубник хавбек Клаудиньо (€20 млн). Замыкает тройку лидеров ещё один представитель «Зенита» — защитник Дуглос Сантос (€18 млн).