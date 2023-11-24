Вашингтон, 24 ноября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский начал понимать, что его союзники всё меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта, пишет The American Conservative.

OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Зеленский дошёл до отчаяния, высказав мнение: «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто». Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций», — говорится в материале.

Отмечается, что в условиях, когда у ВСУ заканчиваются людские ресурсы, а у союзников Киева — терпение, необходимо «переходить к дипломатии».

По мнению автора статьи, поддержка западных стран ослабевает, и даже в Демпартии США теряют надежду на успех Украины.

Как сообщало ИА Регнум, с начала ноября 2023 года ВСУ в ходе своего неудачного контрнаступления потеряли более 13 000 военнослужащих, отметил 21 ноября министр обороны России Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что за три первых месяца своего контрнаступления, с июня 2023 года, ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.

Путин также заявлял, что происходящее на Украине является трагедией и сейчас нужно искать пути для её прекращения. Он подчеркнул, что именно Украина, а не Россия, отказалась от ведения переговоров и закрыла себе пути для диалога, тогда как Москва всегда была готова к нему.