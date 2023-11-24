Красногорск, 24 ноября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Ленинского городского округа Московской области Алексея Спасского. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Telegram Алексея Спасского Алексей Спасский

«Параллельно с Альбертом Гравиным задержали и главу Ленинского городского округа Алексея Спасского. Какие вопросы у силовиков к чиновнику, пока неясно», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал сообщил о задержании замглавы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина. По его данным, чиновник был доставлен в СК для беседы со следователями.

7 ноября Гравин написал на своей странице в социальной сети, что слагает с себя полномочия первого заместителя главы муниципалитета в связи с переходом на новую должность.

Как передавало ИА Регнум, в Пушкино задержали местного депутата, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала «112», в правоохранительные органы поступило заявление о том, что депутат Тимур Апарин обманул гражданина на 5 млн рублей. Отмечается, что по месту жительства депутата силовики провели обыск и доставили его на допрос. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, говорится в сообщении.

Ранее в полицию обратились более 1 тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего бывшему депутату Законодательного собрания Красноярского края Роману Гольдману. По предварительным данным, сумма нанесённого ущерба составила более 1 млрд рублей. В отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Оперативники проводят необходимые следственные действия.

По словам начальника Главного следственного управления МВД России по Красноярскому краю Руслана Северина, следователи ходатайствуют о наложении ареста на более чем 380 объектов, принадлежащих Гольдману и его компаниям.