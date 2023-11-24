Москва, 24 ноября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Народный фронт под девизом «Всё для Победы» собрал 10 млрд рублей пожертвований для российских военнослужащих. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба организации.

Алексей Майшев/РИА Новости

Отмечается, что в фонд «Народный фронт. Всё для Победы!» граждане России перечислили 10 млрд рублей. На эти средства были приобретены и доставлены российским военнослужащим на передовую свыше 2270 квадрокоптеров, 9900 радиостанций разных типов, 1960 генераторов, 6500 прицелов, 1280 антидронных ружей, 176 квадроциклов, 741 автомобиль, 20 800 бронежилетов и многие другие необходимые на линии боевого соприкосновения вещи.

Уточняется, что жители России сделали более 3 млн переводов, есть благотворители, которые жертвуют средства каждый месяц.

«Для оперативной доставки необходимых вещей бойцам мы открыли в Ростове-на-Дону распределительный склад площадью 5000 квадратных метров. В начале пути были особенно востребованы квадрокоптеры, это и сейчас очень популярный запрос», — приводит пресс-служба слова руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.

По его словам, к 9 мая 2023 года при поддержке российских железнодорожников были организованы два автопоезда.

«Железнодорожные составы проехали через всю страну и доставили ребятам 319 автомобилей, из них 254 передали жители регионов», — добавил Кузнецов.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года российский «Народный фронт» запустил масштабный проект для сбора средств на поддержку бойцов силовых ведомств ДНР и ЛНР. Целью проекта явилось объединение и наращивание усилий всех тех, кто уже организовал сбор помощи и закупку снаряжения, одежды, обуви и оборудования для них.

«Народный фронт» является президентским движением и одной из крупнейших общественных организаций в России, которая имеет возможности для системной и всесторонней поддержки гражданских инициатив, а также защиты рядовых участников сборов от мошенничества.