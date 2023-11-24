Грозный, 24 ноября, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с 16-летием своего сына Адама и заявил, что он поставил перед собой серьёзные цели. Об этом он написал 24 ноября представлены в своём Telegram-канале.

Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова. Кадр из видео Глава Чечни Рамзан Кадыров с сыном Адамом Кадыровым

«Адам поставил перед собой серьёзные цели, к достижению которых уверенно идёт. Самое главное — он стремится быть достойным памяти дорогого дедушки Ахмата-Хаджи», — написал Кадыров.

Глава региона отметил, что Адам с малых лет начал заниматься спортом, а чуть позже — военной подготовкой. Кроме того, он успешно освоил навыки владения оружием и периодически проводит занятия по огневой и тактической подготовке и имеет успехи в этом направлении.

Также Кадыров добавил, что Адам уже занимает пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. По его словам, нет сомнений в том, что он будет выполнять служебные обязанности на высоком уровне.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Адам Кадыров получил сразу несколько наград. Так, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил ему высшую награду региона — орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». На церемонию награждения Адам пришёл с золотым пистолетом.

В октябре глава Татарстана Рустам Минниханов вручил Адаму медаль ордена «Дуслык» — второй по значимости награды республики. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов решил наградить его орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

Ранее Кадыров назвал Адама героем всех мусульман. Он опубликовал видеоролик с сыном, стоящим на фоне флага Чечни, и кадрами, на которых Адам наносит удары сжёгшему Коран Никите Журавелю. Подростку было присвоено звание Героя Чечни, кроме того, его назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики.