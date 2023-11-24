Великие Луки, Псковская область, 24 ноября, 2023, 11:46 — ИА Регнум. В Великих Луках Псковской области 34-летняя женщина на протяжении трёх месяцев проживала с мёртвыми телами своих трёх детей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИА Регнум

По предварительной информации, в полицию обратилась бабушка погибших детей. По прибытии в квартиру следователи обнаружили два скелетированных трупа мальчиков, накрытых одеялами в кроватях. Позже следователи нашли ещё тело, обёрнутое в полиэтиленовый пакет, оно лежало в другом доме подозреваемой. По словам матери погибших, все дети умерли «во сне» ещё в августе.

ИА Регнум

ИА Регнум

СУ СК России по Псковской области

По данным источника, несколько лет до этого женщина находилась на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. У женщины остались дочь и сын. 12-летний мальчик до этого жил с бабушкой, девочку же передали органам опеки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» (ч. 2 ст 105 УК РФ). Полиция решает вопрос о задержании матери.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября полиция Кемеровской области забрала младенца у матери, угрожавшей избить его назло отцу. Свои действия женщина объяснила желанием удержать отца мальчика от расставания с ней с помощью угроз расправиться с ребёнком.

Тогда инспекторы по делам несовершеннолетних не нашли следов причинения вреда здоровью мальчика и его четырёхлетней сестры. В управлении СКР по региону добавили, что у женщины забрали и поместили в социальное учреждение шестилетнего сына.