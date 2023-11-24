Хельсинки, 24 ноября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Власти Финляндии могут ограничить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки, если Россия продолжит пропускать мигрантов без документов через границу. Об этом заявила глава МИД этой страны Элина Валтонен.

ТАСС/ EPA/KIMMO BRANDT

«Это скорее философский вопрос — мы не можем позволить России решать, какие люди приезжают на границу, а какие люди переходят», — сказала она в интервью Financial Times.

По её словам, отсутствие документов усложняет идентификацию личности таких граждан.

Как сообщало ИА Регнум, в Финляндии заявили о закрытии всех, кроме одного, КПП на границе с Россией. Так, с 00:00 24 ноября все пограничные пункты на восточной границе будут сосредоточены на пограничном переходе «Райа-Йоосеппи». Меры продлятся до 23 декабря 2023 года.

В Мурманской области из-за наплыва мигрантов поставили дополнительные КПП для проверки въезжающих на предмет легальности. Пункты разместили как на въезде в регион, так и на территории области.