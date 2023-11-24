Москва, 24 ноября, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 78,6% по состоянию на 24 ноября. 75,4% опрошенных заявили об одобрении его деятельности. Об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Вильф/РИА Новости Владимир Путин

«Показатель одобрения деятельности президента с 13 по 19 ноября 2023 года составил 75,4% <…> На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,6% респондентов», — сказано в результатах опроса.

По данным центра, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,6% россиян, лидеру фракции КПРФ Геннадию Зюганову — 30,4%, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,2%, главе фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергею Миронову — 28,8%, лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,8% опрошенных.

Как передавало ИА Регнум, согласно октябрьскому опросу ВЦИОМ, уровень доверия граждан России президенту составил 77,9%, тогда деятельность главы государства одобрили 74,6% опрошенных.

На вопрос журналистов, как российский лидер относится к рейтингу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что для Путина важнее всего, как к нему относятся в своей стране, а не за рубежом. Тогда Песков отметил, что Путин пользуется популярностью и в России, и за рубежом. Однако есть те, кто считает борьбу с главой России главным делом жизни.