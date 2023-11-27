Москва, 27 ноября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Выражение «тихо как в библиотеке» уходит в прошлое. Новые современные пространства в России становятся не просто местом для хранения книг, но и настоящим домом для творчества, где проходят презентации книг, выставки, показы фильмов, лекции, конференции и вебинары.

Личный архив Н. Арутюнян Открытие модельной библиотеки в поселке Слюдянка Иркутской области

За последние пять лет в России по модельному стандарту оснастили более тысячи библиотек, причём 230 из них — в этом году. Современными и комфортными их помогает делать национальный проект «Культура». И благодаря таким изменениям растёт и количество посещений.

«В модельных библиотеках есть современные компьютеры, проекторы, очки виртуальной реальности. Чаще всего такие учреждения появляются на месте уже существующих — после капитального ремонта», — отметила статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная.

Среди последних открывшихся — библиотека нового поколения в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Она расположена на пути туристического маршрута по местам боевой славы легендарного Миус-фронта. В 1943 году, чтобы удержать Донбасс, нацисты за время оккупации возвели мощную линию укреплений в районе рек Северский Донец и Миус, известную как «Миус-фронт». И новая библиотека, имея богатый краеведческий материал и современное оборудование, станет одним из звеньев этого маршрута.

После реконструкции здание библиотеки в Матвеевом Кургане преобразилось до неузнаваемости. В здании выделили многофункциональную событийную зону, где будут проходить основные мероприятия и встречи, а также зоны тихих игр, индивидуального чтения, художественных выставок, самостоятельной работы и работы в малых группах для мастер-классов, заседаний библиотечных клубов.

«Практика показала, что после таких преобразований количество посещений возрастает в два и даже в три раза. У нас на Дону открыто 15 таких модельных библиотек», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале.

В октябре 2023 года модельная библиотека открылась практически на берегу озера Байкал — в поселке Слюдянка Иркутской области. Её модернизировали в эко-стиле: в отделке помещений использовали такие материалы как дерево, камень, стекло, натуральные ткани. Интерьер выполнен в природных цветах, его дополнили рисунки растений Иркутской области. Пространство библиотеки разделили на несколько функциональных зон для посетителей разного возраста.

В рамках модернизации было закуплено почти 2 тысячи экземпляров книг и журналов. Теперь фонд библиотеки насчитывает более 40 тысяч печатных изданий. Её посещаемость и раньше была хорошая, но после модернизации «двери не успевают закрываться», отметила директор библиотеки Елена Старицына в беседе с ИА Регнум.

«Пространство используем на 150%. И взрослые, и дети очень удивляются. Говорят, что, вроде та же библиотека, но другая, как будто больше стала! Очень радует, что приходят новые читатели», — говорит Елена. По её словам, изменения нравятся и библиотекарям: их радует, что в обновлённой библиотеке нет тишины.

Капитальный ремонт помещений провели и в библиотеке села Беляевка Оренбургской области. После преображения она получила название «Степная Орхидея» в честь краснокнижного цветка, произрастающего на территории местного заповедника «Оренбургский».

Беляевская межпоселенческая централизованная библиотечная система В обновленной центральной районной детской библиотеке Оренбургской области прошло первое мероприятие в рамках реализации проекта «Первые роли»

Концепция модернизированной библиотеки направлена на воспитание бережного отношения к природному и культурному наследию района. Там появились функциональные зоны, где не только можно читать книги, но и разнообразить свой досуг общением и участием в различных мероприятиях, мастер-классах и кинопоказах.

Преображенные библиотеки позволяют приобщать к чтению, изучению русского языка и истории страны всё больше молодёжи. Этому посвящена и онлайн-олимпиада «Культура вокруг нас», которая проводится с 7 ноября по 4 декабря на платформе «Учи. ру». Для прохождения заданий достаточно компьютера или планшета с выходом в интернет — всё это есть в обновленных по нацпроекту модельных библиотеках.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Культура» культура становится доступнее для каждого жителя страны, в том числе и для подрастающего поколения. Модельные библиотеки, обновленные детские школы искусств, Национальная электронная библиотека, оцифрованные спектакли и фильмы из коллекции Госфильмофонда — все это доступно бесплатно.