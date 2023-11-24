Киев, 24 ноября, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала проблемы с оружием у ВСУ и призвала к мобилизации в стране.

Сергей Корсун ИА Регнум

Она заявила, что время популярных решений по мобилизации на Украине прошло, они исчерпаны, их не может быть в таком сложном конфликте.

«Мы просто как взрослое общество должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости», — приводит слова Маляр украинское издание LIGA.

Она отметила, что украинская армия не превосходит российскую.

«У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема мобилизации», — заявила она, добавив, что во время конфликта будет мобилизация.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Верховная рада Украины готовит новый закон о мобилизации. Предполагается определить в том числе новые правила ротации и мобилизации, а также решить, граждане какого возраста попадают под призыв. В разработке законопроекта участвуют Генштаб и министерство обороны Украины.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны требуют от Киева усилить мобилизацию и призывать в ряды ВСУ мужчин в возрасте от 17 до 70 лет, а также всё большее количество женщин. На Западе хотят, чтобы киевские власти в условиях провала контрнаступления ВСУ воевали «до последнего украинца», сказал Нарышкин.

С начала ноября 2023 года ВСУ в ходе своего неудачного контрнаступления потеряли более 13 000 военнослужащих, отметил 21 ноября министр обороны России Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что за три первых месяца своего контрнаступления, с июня 2023 года, ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.