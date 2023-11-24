Волгоград, 24 ноября, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Пострадавших и разрушений при попытке атаки украинских беспилотников в Волгоградской области нет, сообщил 24 ноября глава региона Андрей Бочаров.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, 24 ноября на территории Волгоградской области силами ВС России были перехвачены и нейтрализованы три украинских БПЛА.

«Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — приводит слова Бочарова администрация региона в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 24 ноября была пресечена попытка киевских боевиков осуществить террористическую атаку с применением беспилотников по объектам на территории страны.

Так, силами ПВО уничтожены 16 беспилотников самолётного типа, из которых 13 — над Крымом и три — над территорией Волгоградской области.