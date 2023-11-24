Симферополь, 24 ноября, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Жителя Феодосии задержали по подозрению в госизмене, его заподозрили в отправке на Украину комплектующих к военной авиационной технике. Об этом сообщили в ФСБ России.

ЦОС ФСБ. Кадр из видео

«В городе Феодосия Республики Крым по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена», задержан гражданин РФ. Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3848247" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, ФСБ задержала жительницу Ростова-на-Дону по подозрению в финансировании ВСУ. В прошлом женщина работала в государственном учреждении. В частности, с мая 2018 года подозреваемая сделала порядка 60 переводов на украинские банковские счета, которые использовали для финансирования ВСУ. В общей сложности она перевела свыше 330 тыс. рублей. В ФСБ отметили, что ростовчанка осознавала, что её пожертвования шли на приобретение обмундирования и амуниции, а также на снабжение конкретных украинских подразделений. В то время на Украине ВСУ проводили так называемую «АТО» — карательную операцию в Донбассе.

В Херсонской области задержали 15-летнего гражданина России, которого уличили в передаче данных о дислокации российских войск военнослужащему ВСУ. Подросток признался, что сфотографировал военную технику и передал её координаты за деньги.