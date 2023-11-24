Москва, 24 ноября, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Электроподстанция «Чагино» на юго-востоке Москвы работает в штатном режиме после пожара, сообщили 24 ноября в пресс-службе «Россетей».

РИА Новости/Илья Тимин

Рано утром на ПС 500 киловольт «Чагино» было зафиксировано возгорание одного из автотрансформаторов. Он был обесточен, после чего подразделения МЧС России приступили к работе.

«Электроснабжение потребителей Москвы осуществляется без перебоев. На 7:00 мск основной огонь погашен, ведётся проливка площадки», — говорится в сообщении компании.

Как сообщало ИА Регнум, в тушении были задействованы 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС уточнили, что возгорание удалось ликвидировать. Пожар случился в районе дома № 2, строения 2. Из трансформатора валил густой дым.

По предварительным данным, пострадавших нет.