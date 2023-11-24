Красноярск, 24 ноября, 2023, 09:49 — ИА Регнум. В Норильске проводят проверку по факту осквернения подростками символов воинской славы. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Кадр из видео

Отмечается, что 23 ноября в полицию Норильска поступило сообщение о том, что на площади Памяти Героев подростки потушили пламя Вечного огня.

По данному факту следователи организовали процессуальную проверку на предмет повреждения и осквернения символов воинской славы России. В ходе неё было установлено, что 19 ноября двое подростков, находясь на мемориальном комплексе «Вечный огонь», потушили пламя снегом и ногами, затем скрылись.

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Сейчас следователи устанавливают личности несовершеннолетних, выясняют все обстоятельства случившегося.

Уточняется, что конструкция мемориала «Вечный огонь» находится в исправном состоянии, горение восстановлено.

Как передавало ИА Регнум, столичный суд заключил под стражу мужчину, пытавшегося затушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Инцидент произошёл в ночь на 18 ноября. 49-летний злоумышленник вылил в Вечный огонь неизвестную жидкость из пластиковой бутылки. Также он разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Следственные органы возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье о повреждении памятников и мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших в годы войны защитников Отечества.

Полицейские установили личности двух девочек-подростков, которые что-то жарили у Вечного огня в городе Чебаркуле. Девочек и их родителей пригласили в отдел полиции, где с ними провели профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения. Материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. В ведомстве отметили, что прежде девочки не попадали в поле зрения правоохранителей, их семьи не состоят на учёте в органах соцзащиты населения.