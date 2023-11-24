Москва, 24 ноября, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Не менее 38 авиарейсов были задержаны, ещё восемь были отменены на фоне снегопада в трёх московских аэропортах, Внуково, Шереметьево и Домодедово. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Артем Коротаев/ТАСС

По информации на 9:17 мск, во Внуково были задержаны девять авиарейсов и четыре отменены, в Домодедово задержаны 16 рейсов и три отменены, в Шереметьево задержаны 13 рейсов и один отменён.

Как передавало ИА Регнум, в Москве был побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что показания барометров Москвы продолжают падать, на 6:00 мск составляют 719,7 мм рт. ст. В ближайшие часы атмосферное давление продолжит падать и составит 717 мм рт. ст., что на 30 единиц ниже нормы, уточнил он.

Ранее Тишковец сообщил, что в Москве к Новому году может сформироваться снежный покров около 20 см. По его словам, в российской столице в ближайшие дни продолжат расти снежные сугробы с опережением климатического графика почти на месяц.