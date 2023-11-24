В США рассказали о проблемах Байдена из-за раскола демократов по Газе
The Hill: раскол демократов в США по Газе стал проблемой для Байдена
Вашингтон, 24 ноября, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Растущий раскол в Демократической партии США относительно действий президента Соединённых Штатов Джо Байдена вокруг палестино-израильского конфликта становится серьёзной политической проблемой для американского лидера. Об этом сообщает газета The Hill.
«Растущий раскол внутри Демократической партии вокруг действий президента Байдена по войне Израиля с ХАМАС становится серьёзной политической проблемой для 81-летнего президента», — говорится в публикации.
Отмечается, что это накладывается и на сложности, с которыми сталкивается Байден в ходе работы с молодыми избирателями, и при попытках «зарядить энергией» свою же партию.
Издание указало на то, что аналитики и демократические стратеги фиксируют растущее разочарование по отношению к Байдену со стороны либерально настроенных однопартийцев, особенно молодых демократов, которое может нанести удар по партии в 2024 году, когда в Соединённых Штатах пройдут и президентские выборы, и выборы в конгресс.
Согласно исследованию телеканала NBC News, 70% избирателей в возрасте от 18 до 34 лет не одобряют действия хозяина Белого дома по ситуации на Ближнем Востоке, говорится в материале.
Отмечается, что удар по рейтингу Байдена оказывают и действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который игнорирует призывы президента США к более осторожному применению военной силы для снижения жертв среди палестинцев.
В результате Байден «рискует выглядеть слабым», и чем дольше продолжится эскалация конфликта, тем с большей вероятностью он может разрастись до регионального противостояния, угрожая втянуть хозяина Белого дома в ряд связанных с этим политических трудностей.
Как передавало ИА Регнум, 24 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа, достигнутое между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Договорённость о перемирии в палестинском анклаве на четыре дня начала действовать в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Пока в Газе сохраняется спокойная обстановка.
В рамках перемирия в анклав каждый день будут прибывать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом. В ХАМАС также заявили, что Израиль согласился приостановить полёты своей авиации на юге анклава на четыре дня. В северной части полёты приостановят на шесть часов, с 10:00 до 16:00. Ожидается, что ХАМАС во второй половине дня освободит первую группу из 13 заложников.
Президент РФ Владимир Путин 21 ноября на саммите БРИКС в формате видеоконференции заявил о важности гуманитарных пауз для освобождения заложников и эвакуации людей из сектора Газа.
Путин заявил, что гибель тысяч мирных жителей сектора Газа, массовое изгнание населения из региона и гуманитарная катастрофа в Газе вызывают глубокую обеспокоенность. Он отметил, что в ходе конфликта гибнут и получают ранения в том числе дети.