Вашингтон, 24 ноября, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Растущий раскол в Демократической партии США относительно действий президента Соединённых Штатов Джо Байдена вокруг палестино-израильского конфликта становится серьёзной политической проблемой для американского лидера. Об этом сообщает газета The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Растущий раскол внутри Демократической партии вокруг действий президента Байдена по войне Израиля с ХАМАС становится серьёзной политической проблемой для 81-летнего президента», — говорится в публикации.

Отмечается, что это накладывается и на сложности, с которыми сталкивается Байден в ходе работы с молодыми избирателями, и при попытках «зарядить энергией» свою же партию.

Издание указало на то, что аналитики и демократические стратеги фиксируют растущее разочарование по отношению к Байдену со стороны либерально настроенных однопартийцев, особенно молодых демократов, которое может нанести удар по партии в 2024 году, когда в Соединённых Штатах пройдут и президентские выборы, и выборы в конгресс.

Согласно исследованию телеканала NBC News, 70% избирателей в возрасте от 18 до 34 лет не одобряют действия хозяина Белого дома по ситуации на Ближнем Востоке, говорится в материале.

Отмечается, что удар по рейтингу Байдена оказывают и действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который игнорирует призывы президента США к более осторожному применению военной силы для снижения жертв среди палестинцев.

В результате Байден «рискует выглядеть слабым», и чем дольше продолжится эскалация конфликта, тем с большей вероятностью он может разрастись до регионального противостояния, угрожая втянуть хозяина Белого дома в ряд связанных с этим политических трудностей.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа, достигнутое между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Договорённость о перемирии в палестинском анклаве на четыре дня начала действовать в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Пока в Газе сохраняется спокойная обстановка.

В рамках перемирия в анклав каждый день будут прибывать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом. В ХАМАС также заявили, что Израиль согласился приостановить полёты своей авиации на юге анклава на четыре дня. В северной части полёты приостановят на шесть часов, с 10:00 до 16:00. Ожидается, что ХАМАС во второй половине дня освободит первую группу из 13 заложников.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября на саммите БРИКС в формате видеоконференции заявил о важности гуманитарных пауз для освобождения заложников и эвакуации людей из сектора Газа.

Путин заявил, что гибель тысяч мирных жителей сектора Газа, массовое изгнание населения из региона и гуманитарная катастрофа в Газе вызывают глубокую обеспокоенность. Он отметил, что в ходе конфликта гибнут и получают ранения в том числе дети.