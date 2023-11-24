Тель-Авив, Израиль, 24 ноября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в приграничных районах сектора Газы через 15 минут после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает 24 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сирены прозвучали в населённых пунктах вблизи сектора Газа», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telergam-канале.

Предупреждение об угрозе ракетных ударов сработало в 07:15 по местному времени (08:15 мск) в эвакуированных приграничных кибуцах Киссуфим и Эйн-Хашлоша в южной части анклава, уточняет газета The Times of Israel.

Незадолго до вступления перемирия в силу в ЦАХАЛ дважды сообщали о срабатывании сирен в приграничных районах Газы.

Как сообщало ИА Регнум, соглашение о четырёхдневном перемирии между Израилем и ХАМАС было достигнуто после многодневных переговоров, с помощью усилий Катара и Египта. В рамках перемирия в анклав каждый день будут прибывать грузовики с гуманитарной помощью, топливом и бытовым газом.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что перемирие — это «короткая пауза», за которой последуют интенсивные боевые действия. Они продолжатся по меньшей мере два месяца.