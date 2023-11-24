Вашингтон, 24 ноября, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Примкнувшая к украинской армии 28-летняя медсестра Ребекка Мациоровски, побывав на позициях ВСУ, поразилась условиям военных и потерям живой силы. О своих впечатлениях она рассказала Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В ВСУ американка попала как волонтёр — туристическая медсестра.

«За последние пару недель многие наши солдаты получили ранения. Некоторых убили. И это очень тяжело», — призналась Мациоровски.

Медсестра сказала, что украинцам выдают некачественные медицинские средства, в частности жгуты, у многих нет аптечек. По статистике, трое из четырёх раненых солдат могут умереть от геморрагической потери крови, добавила волонтёр.

В окопах «кишат грызуны», которые съели и попортили её снаряжение.

«Всё очень расстраивает», — заключила американка.

Как сообщило ИА Регнум, в окопах у киевских боевиков развелось мышей намного больше, чем в прошлом году. Грызуны уничтожают всё подряд.

Один из украинских военных Дмитрий сказал, что мышей «просто толпы». Грызуны испортили его новый свитер, который ему прислала жена.

Вооружённые силы РФ за сутки отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на донецком направлении, потери противника составили до 280 военных.

Украинские военные вынуждены голыми руками разминировать большие территории с минными полями на линии соприкосновения, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.