Красноярск, 24 ноября, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Более одной тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего бывшему депутату Законодательного собрания Красноярского края Роману Гольдману, обратились в полицию. Предварительная сумма нанесённого ущерба составила более одного млрд рублей, сообщили в региональном ГСУ ГУ МВД России.

(сс) sajinka2 Мошенничество

В отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Оперативники проводят необходимые следственные действия.

«Следователи <…> ходатайствуют о наложении ареста на более чем 380 объектов, принадлежащих Гольдману и его компаниям», — добавил начальник Главного следственного управления МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин.

В настоящее время готовятся документы для объявления бывшего депутата Заксобрания в международный розыск.

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Как сообщало ИА Регнум, по итогам 2020 года Роман Гольдман («Единая Россия») вошёл в ТОП-3 богатейших депутатов краевого Заксобрания Красноярского края. Он заработал 30 567 786,91 рубля (30,57 млн). Список принадлежащих ему земельных участков занимал три страницы. Также ему принадлежали автомобили Mercedes-Benz S500, Ford Ranger, Toyota Hilux, снегоболотоход.

в апреле 2022 года во Владивостоке возбудили уголовное дело в отношении учредителя строительной компании «Аврора-Строй» Андрея Ищенко. Экс-кандидата в губернаторы и бывшего депутата ЗС ПК от КПРФ подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Ищенко при строительстве многоквартирного дома по улице Сафонова во Владивостоке, с декабря 2016 года по июнь 2021 года, похитил деньги у 187 дольщиков — более 105 млн рублей.