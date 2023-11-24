В отношении экс-депутата Заксобрания Красноярского края завели дело
Экс-депутата Красноярского края Гольдмана подозревают в мошенничестве на ₽1 млрд
Красноярск, 24 ноября, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Более одной тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего бывшему депутату Законодательного собрания Красноярского края Роману Гольдману, обратились в полицию. Предварительная сумма нанесённого ущерба составила более одного млрд рублей, сообщили в региональном ГСУ ГУ МВД России.
В отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Оперативники проводят необходимые следственные действия.
«Следователи <…> ходатайствуют о наложении ареста на более чем 380 объектов, принадлежащих Гольдману и его компаниям», — добавил начальник Главного следственного управления МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин.
В настоящее время готовятся документы для объявления бывшего депутата Заксобрания в международный розыск.
Как сообщало ИА Регнум, по итогам 2020 года Роман Гольдман («Единая Россия») вошёл в ТОП-3 богатейших депутатов краевого Заксобрания Красноярского края. Он заработал 30 567 786,91 рубля (30,57 млн). Список принадлежащих ему земельных участков занимал три страницы. Также ему принадлежали автомобили Mercedes-Benz S500, Ford Ranger, Toyota Hilux, снегоболотоход.
в апреле 2022 года во Владивостоке возбудили уголовное дело в отношении учредителя строительной компании «Аврора-Строй» Андрея Ищенко. Экс-кандидата в губернаторы и бывшего депутата ЗС ПК от КПРФ подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Ищенко при строительстве многоквартирного дома по улице Сафонова во Владивостоке, с декабря 2016 года по июнь 2021 года, похитил деньги у 187 дольщиков — более 105 млн рублей.