Москва, 24 ноября, 2023, 07:21 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили, что ночью 24 ноября была пресечена попытка киевских боевиков осуществить террористическую атаку с применением беспилотников по объектам на территории страны.

U.S. Army Американский дрон

Силами ПВО уничтожены 16 беспилотников самолётного типа, из которых 13 — над Крымом и три — над территорией Волгоградской области.

Как сообщало ИА Регнум, силами российских военных были сбиты 12 беспилотников ВСУ, а также шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS на донецком направлении в зоне проведения спецоперации.

Украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 280 боевиков, три танка, четыре пикапа, боевую машину пехоты. Помимо этого, уничтожены три 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 152-мм гаубица 2А36 «Гиацинт-Б».

Российская реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» сорвала ночную попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра на херсонском направлении.