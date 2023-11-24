Новый, 639-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об успехах расчёта БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ, который уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на артёмовском направлении. Как сообщает 24 ноября Минобороны РФ, противник вёл огонь из стрелкового оружия на опорном пункте и был поражён при помощи FPV-дрона. Вторую группу украинских военных, перемещавшуюся вдоль траншеи опорного пункта, поразил ещё один беспилотник.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

Тем временем на донецком направлении в течение суток силами российских военных были сбиты 12 беспилотников, а также шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ).

А на херсонском направлении российская реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» сорвала ночную попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.