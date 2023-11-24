Москва, 24 ноября, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Экипажи российских современных танков Т-90 М «Прорыв» готовятся к боям на передовой, сообщили в Минобороны.

Mil.ru Танк Т-90 «Прорыв»

В ведомстве пояснили, что танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка. Учения проводятся как из закрытых позиций, так и с открытых. Также ведётся корректировка огня при помощи беспилотников.

За считаные минуты экипаж Т-90 М «Прорыв» привязывается к местности и наводит орудие на цель для стрельбы по навесной траектории на расстояние до десяти километров. Прицельное оборудование танка позволяет оперативно рассчитывать координаты целей, наводиться и поражать их.

Особое внимание во время подготовки танкисты уделяют повышению слаженности и взаимозаменяемости членов экипажа, скоростному вождению и маневрированию после выполнения поставленных задач.

Как сообщало ИА Регнум, на танки Т-90М «Прорыв», отправленные «Уралвагонзаводом» 11 октября на фронт по заказу Минобороны, установили дополнительную защиту. Помимо основной брони у танка есть специальные решётки, броневая сетка, динамическая защита. Последняя покрывает уязвимые места танка — лобовую часть корпуса и башни, боковые проекции и верхние полусферы.

Для защиты танков израильские военные решили применять опыт российских войск, полученный в ходе специальной военной операции. Танки Merkava 4 теперь оснащаются «козырьком» — решётчатой металлической конструкцией, которая должна выполнять роль защиты от сброса боеприпасов с беспилотников и от атак дронов-камикадзе, рассказал военный эксперт Александр Михайловский.