На юго-востоке Москвы загорелся трансформатор на площади 200 кв. метров
МЧС: на юго-востоке Москвы загорелся трансформатор на площади 200 кв. метров
Москва, 24 ноября, 2023, 06:52 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы, на территории электроподстанции «Чагино», ранним утром 24 ноября загорелся трансформатор. Площадь возгорания составляла почти 200 кв. метров. Об этом сообщили в оперативных службах.
Пожар случился в районе дома № 2, строения 2. Из трансформатора валил густой дым.
В МЧС заверили, что возгорание не повлияло на электроснабжение потребителей.
В тушении были задействованы 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС уточнили, что возгорание удалось ликвидировать.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул на рынке строительных материалов «Дарнагюль» в Баку, погиб один человек. Пламя распространилось по рынку стройматериалов. На место прибыли пожарные и медики.
Площадь возгорания составляла около 4 тыс. кв. метров.