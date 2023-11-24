Москва, 24 ноября, 2023, 06:52 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы, на территории электроподстанции «Чагино», ранним утром 24 ноября загорелся трансформатор. Площадь возгорания составляла почти 200 кв. метров. Об этом сообщили в оперативных службах.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Пожар случился в районе дома № 2, строения 2. Из трансформатора валил густой дым.

В МЧС заверили, что возгорание не повлияло на электроснабжение потребителей.

В тушении были задействованы 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС уточнили, что возгорание удалось ликвидировать.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул на рынке строительных материалов «Дарнагюль» в Баку, погиб один человек. Пламя распространилось по рынку стройматериалов. На место прибыли пожарные и медики.

Площадь возгорания составляла около 4 тыс. кв. метров.