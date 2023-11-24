Вашингтон, 24 ноября, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Международная коллаборация учёных и исследователей проекта Telescope Array обнаружила ещё в 2021 году второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей, природу которого так и не определили. Об этом событии говорится в сообщении из Университета Юты.

John Vermette Космос

«Прослеживая траекторию луча до источника, не удаётся выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы его произвести. Вот в чем загадка — что происходит?» — выразил удивление представитель Telescope Array в Университете Юты Джон Мэтьюз.

Первый раз подобное было зафиксировано в 1991 году. С помощью телескопической решетки площадью 700 кв. км обнаружили самые мощные в истории наблюдений космические лучи.

Астрофизики тогда говорили, что ничто в галактике не могло произвести такой поток, а энергия частиц оказалась больше, чем было теоретически возможно для космических лучей.

В мае 2021 года был зафиксирован второй по силе поток космических лучей.

В ноябре 2023 года учёные опубликовали статью, в которой указано, что частицы, получившие название «Аматерасу» в честь японской богини Солнца, могут следовать неизвестным науке законам элементарных частиц.

Как сообщало ИА Регнум, китайские астрономы обнаружили самые мощные из-когда либо фиксированных гамма-всплески (GRB) в мире, превысив предыдущий рекорд фиксации GRB почти в 20 раз и впервые обнаружив GRB с энергиями выше 10 ТэВ.

Китайские астрономы опубликовали первую в мире коллекцию рентгеновских карт неба большого поля, снятых небольшим спутником, выведенным на орбиту в июле.