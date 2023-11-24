Хельсинки, 24 ноября, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Финские власти и активисты не успевают убирать цветы, которые ежедневно русскоязычное население приносит к российскому танку Т-72, установленному в Хельсинки. Об этом агентству STT рассказал председатель организовывавшего «показ» танка общества Your Finnish Friends ry Каспер Канносто.

Василий Иванов ИА REGNUM Т-72 АГ

Люди приносят много роз и георгиевских лент к танку. Кто-то делает это тайком, а кто-то открыто демонстрирует сочувствие и поддержку.

«Дуло танка очищают от роз много раз в день, волонтёры иногда не успевает убирать», — признался Канносто.

21 ноября четверо русских спели рядом с танком российский гимн.

Как сообщало ИА Регнум, финские власти выставили перед парламентом в Хельсинки подбитый в зоне спецоперации российский танк Т-72. Местные жители возложили к нему цветы, чтобы почтить память погибших российских солдат.

Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного танка Т-72.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал анекдот про Финляндию и российский танк.

«Пекка, ты это слышал? Наши поставили подбитый российский танк возле парламента, чтобы унизить россиян. — Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы выстрелить в наших законодателей. К тому же они и так границу на велосипедах пересекли», — написал Медведев.