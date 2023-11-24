Москва, 24 ноября, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Российская реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» сорвала ночную попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра на херсонском направлении. Работой расчёта руководил командир боевой машины группировки войск «Днепр» с позывным Ротор.

Mil.ru Реактивные системы залпового огня (РСЗО)

По его словам, обстановка на фронте всегда горячая.

«Мы настолько хорошие пожарники, что этот огонь тушим быстро, и враг — он не то что боится, он даже иногда и забывает про мысль, чтобы сюда перебираться. Поэтому, уничтожаем. И как говорится <…> спокойно будет за нашими спинами», — сказал Ротор.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября украинские власти заявили о повреждении заводов на территории подконтрольного ВСУ Херсона. Ранее в одном из городских районов прозвучали взрывы.

ВС России отразили атаку штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины в районе села Григоровка (ДНР) благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам армейской авиации и огню артиллерии. В районе Серебрянского лесничества за сутки украинские войска потеряли до 95 бойцов, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки М109 Paladin американского производства, Krab польского производства и Caezar французского производства.