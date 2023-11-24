Киев, 24 ноября, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Украина столкнулась с массовой «утечкой мозгов», а в образовательном процессе населения за последнее время наметился огромный провал. Об этом сообщило украинское издание Kyiv Independent.

Сергей Корсун ИА REGNUM Европейские ценности на Украине

Авторы отметили, что большое количество образованных украинцев покинули страну, и, вероятнее всего, уже не вернуться.

В числе украинских беженцев очень много людей с высшим образованием, кроме того увозят детей, которые могли бы в будущем «поднимать страну».

«Восстановление «человеческого капитала» — это очень сложный процесс. «Утечка мозгов» отбросит Украину на многие годы назад», — заключило издание.

Как сообщало ИА Регнум, страны Запада всё активнее заявляют свои намерения о переманивании квалифицированных кадров из России. В этих условиях необходимо продумать меры, защищающие страну от «утечки мозгов». Об этом в ходе заседания экспертного совета при правительстве РФ заявил глава правительства России Михаил Мишустин.

Семьи беженцев из Украины рискуют остаться в Великобритании без крыши над головой из-за недостаточной помощи со стороны государства.

Власти Норвегии решили платить украинским беженцам за возвращение на родину. Те, кто решит добровольно вернуться домой, получат 1,5 тыс. евро в качестве финансовой стимуляции.