Москва, 24 ноября, 2023, 05:34 — ИА Регнум. В течение суток силами российских военных были сбиты 12 беспилотников ВСУ, а также шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS на донецком направлении в зоне проведения спеоперации, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев уточнил, что беспилотники противника были сбыты в районах населённых пунктов Пески, Марьинка, Новопетриковка Донецкой Народной Республики.

Также военные отразили две атаки групп 5-й штурмовой бригады противника в районе Клещеевки, поразили живую силу и технику 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ возле Раздоловки, Курдюмовки и Васюковки.

Украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 280 боевиков, три танка, четыре пикапа, боевую машину пехоты. Помимо этого, уничтожены три 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 152-мм гаубица 2А36 «Гиацинт-Б».

Как передавало ИА Регнум, российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в Херсонской области. Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил России поразили склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живую силу и военную технику в 112 районах.

Минобороны РФ 19 ноября показало кадры попадания сброшенного российским беспилотником боеприпаса прямо в бойца ВСУ. Запечатлено, как оператор FPV-дрона сработал на опережение и сбросил боеприпас, не дожидаясь, когда украинский военный окажется в зоне действия. Боеприпас приземлился непосредственно за спиной шедшего бойца ВСУ.