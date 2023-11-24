Лондон, 24 ноября, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Семьи беженцев из Украины рискуют остаться в Великобритании без крыши над головой из-за недостаточной помощи со стороны государства. Об этом рассказала украинка Виктория в интервью Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

По словам беженки, она уже шесть месяцев живёт в этой стране и всё время боится, что останется на улице.

«Это стресс, потому что мы не знаем, что с нами будет дальше. Нам не разрешают подавать заявление на получение гражданства, мы работаем без перерыва», — призналась Виктория.

В Британском Красном Кресте заявили, что зимой ожидают тысячи украинских мужчин, женщин и детей, которые окажутся бездомными в Великобритании.

Отмечается, что 6220 семей украинских беженцев подадут заявки на получение помощи бездомным к концу этого финансового года, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Как сообщало ИА Регнум, более 650 тыс. мужчин призывного возраста приехали с Украины в Евросоюз после 24 февраля 2022 года. Это только число официально зарегистрированных мужчин, покинувших Украину после начала российской спецоперации. Из них 190 тыс. приняла Германия, ещё 100 тыс. находятся в стране нелегально, без регистрации.

Власти Норвегии решили платить украинским беженцам за возвращение на родину. Те, кто решит добровольно вернуться домой, получат 1,5 тыс. евро в качестве финансовой стимуляции.