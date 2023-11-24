Афины , 24 ноября, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Крупные судоходные компании из Греции TMS Tankers, Thenamaris и Minerva Marine уже несколько недель во избежание санкций со стороны США отказываются перевозить нефть из России. Об этом сообщило Reuters.

Hervé Cozanet Нефтяной танкер

Компании активно сотрудничали с Россией и значительно зарабатывали, рискуя попасть под пресс Запада.

Издание считает, что для России снижение количества перевозчиков может стать ударом. Греческие фирмы, которые отказались от российских перевозок, насчитывают более 100 танкеров, которые имеют возможность перевозить 2,4 млн баррелей ежедневно.

Как сообщало ИА Регнум, США ввели санкции против двух компаний из Турции и ОАЭ за несоблюдение потолка цен, после этого под ограничения попали 20 предприятий и три нефтяных танкера, принадлежащих Progress Shipping, Kazan Shipping, Gallion Navigation.

Страны G7, Евросоюза и Австралия с 5 декабря 2022 года установили потолок цен на уровне $60 за баррель на нефть, поставляемую морем. В апреле 2023 года действие этого ограничения продлили.

В мае Еврокомиссия предложила запретить судам, которые подозреваются в попытке обойти потолок цен в отношении российской нефти, вход в европейские порты и шлюзы. Европейские чиновники сослались на «резкое увеличение числа обманных действий и связанных с ними экологических рисков».