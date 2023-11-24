Триполи, 24 ноября, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Поддержка России необходима Ливии для помощи в утверждении легитимности парламента страны. Об этом рассказал «РИА Новости» спикер парламента Ливии Агила Салех.

Υπουργείο Εξωτερικών Агила Салех Исса

По словам Салеха, Россия с самого начала поддерживала легитимность в Ливии и уважает волю ливийцев.

«Российско-ливийские отношения находятся на самом высоком уровне. Госдума четко высказалась в поддержку легитимности избранной власти», — сказал спикер ливийского парламента.

Как сообщало ИА Регнум, посольство России в Ливии с долей иронии отозвалось на сообщение о том, что власти США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара от сближения с Россией.

Хафтар и другие ливийские руководители услышали предостережение от чиновников США не стремиться опереться на российского лидера Владимира Путина.

Путин, выступая на саммите в Санкт-Петербурге, заявил, что очень важно, чтобы в Ливии наступило национальное единство. Он отметил, что в Москве понимают, насколько сложен этот процесс, но Россия будет способствовать ему.