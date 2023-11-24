Варшава, 24 ноября, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Амбиции Запада в конфликте дороже жизней украинцев, которые массово погибают в надежде стать членами Европейского союза. К такому выводу пришёл обозреватель газеты Myśl Polska Якуб Янек.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина и ЕС

В статье автор назвал верхом цинизма слова одного из польских депутатов о том, что тысячи украинцев умирают за вступление в ЕС.

«Украинцы умирают потому, что США и Евросоюз приказывают им это делать и используют их как пешки на шахматной доске», — пояснил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, крах ВСУ связан со многим количеством факторов, предположил экс-разведчик США Скотт Риттер. Во-первых, личный состав украинской армии не обладает достаточным профессионализмом. Кроме того, Россия превосходит Украину по вооружениям и обладает сложной системой обороны, укреплений, из-за которых украинские военные несут серьёзные потери.

За годы стремления к членству в Европейском союзе Украина не получила ничего, кроме кратного роста тарифов и цен в стране, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров. Он усомнился, что до конца 2023 года киевские власти получат одобрение начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его мнению, не все члены организации буду согласные на это. Поэтому в Киеве в декабре вряд ли смогут заявить украинцам, что ЕС на саммите одобрил начало переговоров с Украиной о членстве.